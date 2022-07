Maior plataforma “cripto” do mundo prepara entrada em Portugal antes de ter luz verde do regulador

A Binance fez um pedido de registo junto do Banco de Portugal, mas a decisão do regulador ainda não é conhecida. Mesmo assim, a maior plataforma de criptoactivos do mundo já está a recrutar para formar uma equipa em Portugal.

Depois de França, Itália e Espanha, a Binance está a tentar a entrada em Portugal. A maior corretora de criptomoedas do mundo enviou recentemente um pedido de registo ao Banco de Portugal (BdP) e, ainda antes de saber qual a decisão do regulador, já está a recrutar para várias posições no país. Se o pedido for aceite, a Binance tornar-se-á na primeira empresa com sede internacional a ser registada junto do regulador português para exercício deste tipo de actividade, numa altura em que os activos virtuais não têm, ainda, qualquer tipo de enquadramento jurídico na Europa.