Novos créditos ao consumo disparam 20,1% em Maio

Os novos créditos ao consumo cresceram em Maio em todos os segmentos, totalizando 688,41 milhões de euros, mais 20,1% face ao mês anterior e 16,3% acima na variação homóloga com 2021. No segmento que absorve o maior montante de empréstimos, o crédito pessoal, o crescimento médio em cadeia foi ainda mais expressivo, de 22,5%, revelam dados provisórios do Banco de Portugal, divulgados esta sexta-feira.

O montante dos novos créditos pessoais ascendeu a 333 milhões de euros, um crescimento face ao mesmo mês de 2021 (ainda muito afectado pela pandemia) na ordem dos 40%. Em Maio também se verificou um aumento expressivo do crédito à habitação.

Em forte aceleração estiveram ainda os novos empréstimos para compra de automóvel, que avançaram no conjunto das finalidades 19%, para 244 milhões de euros. O financiamento para a compra de usados com reserva de propriedade foi o que mais cresceu face a Abril (22,3%), ascendendo a cerca de 185 milhões de euros, mais 5,2% na comparação homóloga.

Finalmente, os novos empréstimos através de cartões e descoberto aumentaram 15,7%, para 111 milhões de euros.

Os consumidores estão a pedir mais créditos e de maior montante, tendo em conta que o número total de novos créditos avançou 15,4% em cadeia e 10,2% em termos homólogos, para 139.072 contratos.

Salvaguarda o BdP que os valores agora apresentados têm por base os dados reportados para efeitos de supervisão comportamental por todas as instituições financeiras que concedem crédito aos consumidores (não apenas bancos), e respeitam apenas a novas operações de crédito, não incluindo valores relativos a renegociações de contratos de crédito, podendo diferir de outra informação divulgada devido a diferenças no universo de instituições e nos tipos de crédito considerados.