Draghi demite-se depois de perder apoio do 5 Estrelas no Governo

Aceitou liderar um Governo de unidade nacional e atira a toalha ao chão quando acredita que já não tem apoios suficientes para um executivo não político em Itália. O antigo governador do Banco Central Europeu, Mario Draghi, vai entregar a sua carta de demissão ao Presidente Sergio Mattarella, o mesmo que em 2021 lhe pediu que lançasse as bases da recuperação da pandemia de covid-19 no país.

Em Fevereiro do ano passado, todos os partidos com representação parlamentar menos os Irmãos de Itália (pós-fascistas) integraram a coligação no poder. A ameaça da perda de apoio do Movimento 5 Estrelas (que nasceu como movimento anti-sistema), a formação mais votada nas últimas eleições, em 2018, era cada vez maior. Concretizou-se agora, com os deputados do partido a recusarem participar numa votação de confiança a uma proposta no Senado. Draghi venceu a votação na mesma, mas, como explica num comunicado, considera que “a maioria de unidade nacional que apoiou este governo desde a sua criação já não existe” e que acabou “o pacto de confiança subjacente à acção do governo “.

Não era obrigado a demitir-se; aliás, vários partidos de centro-esquerda pediram-lhe que não o fizesse. Formalmente, Mattarella pode voltar a chamá-lo para negociar uma nova maioria mas a sua rápida demissão depois de confirmada a perda de apoio do 5 Estrelas indica que Draghi dá por acabado o seu tempo à frente dos destinos do país. O Presidente quer evitar a todo o custo uma eleição nos meses de Outono - as próximas legislativas estão previstas para a Primavera de 2023 - e já se discute quem poderá encabeçar um novo executivo de unidade.