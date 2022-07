IL reuniu-se com estudantes para debater falta de segurança no Pólo Universitário da Ajuda

A Iniciativa Liberal (IL) reuniu-se esta semana com a direcção da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (AEISCSP) da Universidade de Lisboa com o intuito de analisar, de forma conjunta, “problemas de segurança no Pólo Universitário da Ajuda”, segundo explica, em comunicado, o partido.

Foram abordados “diversos problemas, como a falta de iluminação pública, a escassez de oferta de transportes, a ausência de serviços de apoio aos estudantes, especialmente no casos dos alunos do horário pós-laboral e os problemas de segurança, como sejam casos de assédio sexual a alunas, roubos de viaturas, assaltos e diversos outros casos de violência contra estudantes”, explica o partido, adiantando que a reunião surgiu na sequência do pedido realizado pela Associação de Estudantes.

O encontro contou com a presença da deputada liberal Carla Castro, vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência na Assembleia da República, bem como dos deputados da Assembleia Municipal de Lisboa Rodrigo Mello Gonçalves, Angélique Da Teresa e Miguel Ferreira Silva.

Carla Castro, citada no comunicado, afirma que “é importante que o discurso seja coerente com a acção política - o poder central e local falam em temas como a mobilidade, segurança, atracção e retenção de jovens e incentivo à escolaridade e a valorização da geração mais preparada de sempre, mas, na prática, as políticas e os incentivos falham”

Por sua vez, o deputado liberal da Assembleia Municipal de Lisboa, Rodrigo Mello Gonçalves, explica que “o problema não é novo, mas tem-se vindo a agravar”. Citado em comunicado, o deputado aborda possíveis soluções: “Nesta matéria, há competências que são do Governo e outras que são da Câmara Municipal e, por isso, iniciamos este trabalho conjunto entre o grupo parlamentar e o grupo municipal que nos permitirá ter mais eficácia na acção e na procura de soluções para os problemas que nos são colocados" Acrescenta que, em relação à Câmara de Lisboa, o grupo municipal da IL irá questionar o executivo a propósito das medidas para “responder ao sentimento de insegurança descrito pelos alunos”.

Segundo o comunicado, em Novembro de 2020 já havia sido criada uma petição, da iniciativa da Associação Académica de Lisboa, subscrita por 563 cidadãos e que dera entrada na Assembleia Municipal de Lisboa, tendo como epígrafe “Por uma Universidade Segura”. Mais recentemente a direcção do ISCSP e a direcção da Associação de Estudantes foram ouvidos em audição na Comissão de Educação da Assembleia Municipal de Lisboa.