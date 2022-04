Estudantes protestam: “O problema do assédio nas faculdades existe e tem de ser tratado”

O protesto que juntou mais de 200 estudantes universitários, maioritariamente mulheres, foi convocado dias antes de serem noticiados dezenas de casos de assédio moral e sexual na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. As denúncias nas páginas dos jornais não foram uma grande surpresa para o Movimento Contra o Assédio no Meio Académico de Lisboa, que organizou a manifestação em frente à Reitoria da Universidade de Lisboa, na quinta-feira, 7 de Abril. As estudantes lembraram que “​não é por não haver mais queixas que o assédio não existe”​.

Na sexta-feira, a direcção da faculdade de Direito daquela universidade decidiu enviar à Procuradoria-Geral da República o relatório do Conselho Pedagógico que recebeu 50 queixas de assédio em contexto pedagógico, confirmou a instituição.