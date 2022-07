PT 2030 “não deve substituir o investimento normal de um país”, avisa Bruxelas

António Costa alerta que alargamento da UE a leste e aos Balcãs pode tirar fundos de coesão a Portugal. Mas admite que o futuro pode passar por novo modelo orçamental com a lógica do actual PRR.

Portugal não pode usar fundos europeus para substituir investimento público, deve usá-los como investimento adicional e isso é algo que a Comissão Europeia quer ver seguido em Portugal com atenção reforçada. O próximo quadro comunitário, que vigora até 2027, podendo ser prolongado até 2030, prevê 23 mil milhões de euros de ajudas (sem contar com o apoio ao desenvolvimento rural e agrícola) – ou seja, poderá distribuir uma média de 2200 euros por habitante a fundo perdido neste período, mas é importante que o país não use essa verba para cortar no seu próprio investimento.