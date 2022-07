Sri Lanka em estado de emergência após fuga do Presidente Rajapaksa

O primeiro-ministro do Sri Lanka declarou o estado de emergência em todo o país, na manhã desta quarta-feira, depois da notícia de que o Presidente cingalês, Gotabaya Rajapaksa, fugiu num avião militar e está a caminho de um destino final ainda desconhecido.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram uma multidão cada vez maior à volta do gabinete oficial do primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, que está a tomar decisões na qualidade de Presidente interino. Os manifestantes exigem a demissão do chefe do Governo, que também prometera abandonar o cargo.

Segundo os correspondentes da BBC, os polícias que protegem o edifício estão a ser atacados com pedras e garrafas, e teme-se uma repetição do que aconteceu no último sábado, quando milhares de manifestantes invadiram o palácio presidencial.

Rajapaksa, de 73 anos, fugiu do país na madrugada desta quarta-feira num avião militar, a partir do principal aeroporto de Colombo. Segundo a Reuters, estava acompanhado pela mulher e por dois guarda-costas, e partiu em direcção às Maldivas, sendo ainda desconhecido o seu destino final.

A fuga do Presidente do Sri Lanka põe fim à influência da família Rajapaksa no país, depois de o seu irmão, Mahinda Rajapaksa, ter sido forçado a demitir-se em Maio passado.

No meio de uma situação potencialmente explosiva, com milhares de pessoas nas ruas a desafiarem o estado de emergência declarado pelo actual primeiro-ministro e Presidente interino, ainda não é certo que a transição de poder aconteça de forma constitucional.

Fotogaleria Manifestantes invadiram o palácio do Presidente e a residência oficial do primeiro-ministro do Sri Lanka. Desde então, entre mergulhos na piscina e churrascos no jardim, é como se estivessem em casa.

Segundo a lei, para que o presidente do Parlamento possa começar a formar um Governo provisório, é preciso que o Presidente Rajapaksa lhe envie uma carta de demissão oficial. Os media do país dizem que a carta já foi redigida, mas que só será entregue quando Rajapaksa chegar ao seu destino final, depois da passagem pelas Maldivas.

Os protestos no Sri Lanka começaram em Março e agravaram-se nos últimos dias, forçando os dois principais líderes do país a anunciarem a demissão.

Com uma economia assente no turismo e dependente de empréstimos e investimentos externos, o Sri Lanka afundou-se com a pandemia de covid-19 e com a invasão da Ucrânia pela Rússia. A inflação oficial chegou aos 55% em Junho e as estimativas apontam para uma taxa de inflação de 70% nos próximos tempos — uma crise que começa a ser comparada ao colapso da economia do Líbano nos últimos anos.

Agora, a crise política pode dificultar ainda mais as negociações para novos empréstimos do Fundo Monetário Internacional e de países como a China e a Índia.