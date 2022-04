Colapso financeiro do Sri Lanka põe em risco o futuro político da família Rajapaksa

Sem dinheiro para pagar dívida externa e com falta de alimentos, medicamentos e combustível, país asiático enfrenta protestos sem precedentes. Oposição ameaça com moção de censura ao Governo se o Presidente e o primeiro-ministro não se demitirem.

O domínio da poderosa família cingalesa Rajapaksa sobre a política do Sri Lanka corre sérios riscos de se desvanecer. Numa altura em que o país do oceano Índico enfrenta uma das piores crises financeiras desde a sua independência (1948), com falta de alimentos, de medicamentos e de combustível, cortes sucessivos e prolongados na rede de fornecimento de electricidade, e protestos diários, o Governo recebeu esta quarta-feira um ultimato da oposição: ou se demite ou enfrenta uma moção de censura.