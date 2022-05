Hezbollah e aliados perdem maioria no Parlamento do Líbano

Primeiras eleições legislativas desde o colapso económico do país, em 2019, dão força a candidatos independentes que lideraram os protestos desse ano contra os partidos do sistema. Ao mesmo tempo, as Forças Libanesas, um partido cristão próximo dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, reforçou a sua influência.

A revolta e a desilusão com os partidos mais influentes do sistema político do Líbano, após três anos de um colapso económico e social que deixou 80% da população a viver abaixo do limiar de pobreza, traduziram-se num reforço dos candidatos independentes e da oposição nas eleições legislativas de domingo. O bloco do movimento muçulmano xiita Hezbollah, apoiado pelo Irão, perdeu a maioria no Parlamento, e o maior partido cristão é agora uma formação próxima dos Estados Unidos e da Arábia Saudita.