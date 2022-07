Biden no Médio Oriente para provar que os EUA ainda se importam

“Porque vou à Arábia Saudita” é o título do texto assinado por Joe Biden na edição de domingo do jornal The Washington Post, o mesmo diário onde escrevia Jamal Khashoggi, o jornalista exilado nos Estados Unidos assassinado em 2018 numa operação aprovada pelo príncipe herdeiro saudita e líder de facto da monarquia, Mohammed bin Salman. O artigo foi mais uma tentativa de justificar a viagem ao país onde o Presidente aterra quinta-feira, vindo de Israel, uma viagem que parece contradizer o seu discurso sobre Riad e as suas preocupações com os direitos humanos – e que enfrenta críticas tanto de organizações de direitos humanos como da ala progressista do Partido Democrata.