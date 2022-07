Tempestade perfeita põe o euro a valer tanto como o dólar

Por breves minutos, um euro passou a valer, nos mercados cambiais, menos que um dólar. Um resultado que já não acontecia há quase 20 anos e que é a consequência de uma conjuntura em que economia dos EUA dá sinais de resistir melhor à pandemia e à guerra na Ucrânia do que a europeia.

Para além do habitual papel de refúgio que o dólar desempenha para os investidores em tempos de instabilidade como o actual, a perspectiva de recessão na zona euro e a diferença no ritmo de subida de taxas de juros dos bancos centrais levou a moeda única europeia a perder rapidamente o seu valor face a um dólar cada vez mais forte. Pela primeira vez em quase 20 anos, um euro deixou de valer mais do que um dólar. E a expectativa nos mercados é de manutenção da tendência de depreciação nos próximos tempos.