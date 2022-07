Bem-vindos ao Karen’s, o restaurante onde os funcionários são mal-educados e o cliente nunca tem razão

O franchising começou como um restaurante pop-up em Sydney, em 2021, mas já conta com nove espaços em funcionamento e 15 que abrem brevemente. No interior, os clientes são alvo de chacota e os funcionários garantem oferecer o pior serviço possível.

Um restaurante onde, ao chegar, nos atiram a ementa para cima e se despedem de nós com um “não volte”. É este o conceito por trás de Karen’s Diner, a cadeia de restaurantes que está a fazer sucesso na Austrália e no Reino Unido.

Desengane-se quem procurar no Karen’s um serviço de qualidade. Nestes restaurantes, os funcionários resmungam com os clientes que se atrasam, criticam aqueles que não comerem tudo e, por vezes, até os forçam a levantar-se para irem buscar a bebida. No meio de tudo, os trabalhadores ainda gritam uns com os outros, por mais que o volume com que falam interrompa as conversas entre clientes.

Normalmente, estes restaurantes não são procurados tanto pela comida que oferecem, mas sim pela peculiar forma de servir clientes. O menu contempla sobretudo hambúrgueres artesanais, batidos e cocktails e há opções vegetarianas e vegan. No entanto, quem optar por uma refeição que não seja de origem animal é recebido com gozos e até com um mugido em conjunto por parte dos funcionários.

No site oficial do Karen’s, aconselha-se que os menores entrem sempre acompanhados por adultos e antes das 17h. A razão prende-se com o facto de os funcionários utilizarem linguagem imprópria com frequência e por haver dedos do meio em riste por todo o restaurante. “Isto não é a Disneyland” afirma a equipa do restaurante na página oficial.

O Karen’s abriu em Outubro de 2021, em Sydney, como um restaurante pop-up. No entanto, quase um ano depois, já existem nove restaurantes do franchising na Austrália e Reino Unido. Segundo o site oficial, em breve, serão abertos espaços nos Estados Unidos da América e no Canadá.

Em declarações à Associated Press, o gerente do Karen’s de Sydney, Mitch Ransley, justificou o sucesso do restaurante com o facto de “muitos restaurantes na cidade serem muito pretensiosos”. Para Ransley, o conceito do Karen’s tinha tanto potencial para resultar como para falhar, mas o gestor confessa ter ficado surpreendido ao descobrir que “aparentemente, as pessoas adoram ser maltratadas”.

No meio de um serviço caótico em que pode parecer não haver limites, há regras a cumprir no estabelecimento. São proibidos comentários racistas, sexistas, homofóbicos, relacionados com imagem corporal e com deficiências físicas. É também impossível tocar nos funcionários e dirigir-lhes comentários de índole sexual. Quem infrinja as regras do restaurante é expulso e impedido de regressar no futuro.

O nome e o conceito da cadeia de restaurantes advêm do termo “Karen” utilizado no calão e em memes para definir pessoas que têm necessidade de se queixar de tudo e que são conhecidas por pedir para falar com o gerente em qualquer loja ou restaurante em que entrem. No Karen’s, os funcionários têm a intenção de trazer para fora a Karen que há em cada um dos clientes e, no site oficial, a equipa da cadeia de restaurantes deixa a provocação: “Anda lá, chama o gerente: DESAFIAMOS-TE!”

Se, por acaso, acabares por visitar a cadeia de restaurantes em que o cliente nunca tem razão e o teu nome for, de facto, Karen, avisa: eles oferecem uma bebida grátis.

Texto editado por Amanda Ribeiro