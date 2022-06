Austrália pede a residentes em Sydney para poupar luz à noite

O apelo visa evitar possíveis apagões. A suspensão do mercado de electricidade spot é sem precedentes para a Austrália e marca o último passo drástico para enfrentar uma crise energética que começou em Maio. Actualmente, mais de um quarto da capacidade de produção de carvão do país foi eliminada.

Os residentes de Sydney foram instados esta quinta-feira a poupar energia à noite tanto quanto possível para evitar apagões, um dia depois de a Austrália ter suspendido o seu mercado de electricidade à vista devido a interrupções não programadas nas envelhecidas empresas de carvão. O Operador do Mercado Australiano de Energia disse ser ainda demasiado cedo para dizer quando é que o mercado retomaria as operações normais, mas acrescentou que as reservas de capacidade eléctrica tinham melhorado em Nova Gales do Sul.

O ministro da Energia e Alterações Climáticas Chris Bowen disse às famílias para poupar energia sem sacrificar o essencial, como o aquecimento. “Estamos confiantes de que podemos evitar apagões”, disse ele numa conferência de imprensa televisiva em Camberra. “Se tem a possibilidade de escolher o momento em que deve executar determinados itens, não os execute das 18h às 20h”.

É mais provável que ocorram falhas de energia à noite, quando a produção dos parques solares e eólicos cai e as pessoas regressam a casa do trabalho e ligam os seus aparelhos. A suspensão do mercado de electricidade spot [activos financeiros negociados para entrega imediata é sem precedentes] para a Austrália e marca o último passo drástico para enfrentar uma crise energética que começou em Maio. Actualmente, mais de um quarto da capacidade de produção de carvão do país foi eliminada.

O Primeiro-Ministro Anthony Albanese disse que a energia estará na agenda de um jantar com os líderes estatais esta quinta-feira e numa reunião na sexta-feira - as suas primeiras reuniões formais desde que o novo governo trabalhista foi eleito em Maio.

Uma série de unidades alimentadas a carvão ficaram off-line devido a manutenção programada e falhas inesperadas, e todos os esforços estão concentrados em restaurar as unidades para operações normais, disse Bowen. O maior produtor de energia da Austrália, a AGL Energy, disse na quinta-feira que uma das três unidades afectadas na sua central a carvão de Bayswater, em Nova Gales do Sul, estaria a funcionar na quinta-feira e outra até sábado.

A EnergyAustralia, propriedade da CLP Holdings, que perdeu a produção de duas unidades na sua central a carvão de Yallourn em Victoria esta semana, disse que tinha recuperado uma unidade na quinta-feira e a outra voltaria ao serviço no final da próxima semana.

“Neste momento estamos a explorar todas as opções para continuar a aumentar o nosso fornecimento de combustível e produção no mercado da electricidade”, disse o director-geral Mark Collette num comunicado. As centrais a gás da empresa ajudaram a reforçar o fornecimento de energia, disse, observando que a sua central Tallawarra em Nova Gales do Sul (New South Wales) tem estado a trabalhar a cerca de 75% da sua capacidade desde o início de Maio, em comparação com a sua taxa de funcionamento típica de cerca de 20%.