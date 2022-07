Mais de metade dos alunos do 9.º ano teve negativa no exame de Matemática

Provas deste ano não contam para a nota final. Médias a Matemática e Português desceram por comparação a 2019, último ano com exames.

Quase quatro mil alunos do 9.º ano tiveram entre 0 a 0,5% na prova final de Matemática realizada no mês passado, cuja média ficou em terreno negativo: 45% numa escala que vai até 100. Em 2019, último ano em que se tinha realizado esta prova, a média foi de 55%.

A média a Português também desceu de 60% para 55%. Nesta disciplina realizaram-se 90.501 provas, das quais 33.968 tiveram classificação negativa (38%). A Matemática, com 92.646 provas, esta proporção sobe para 57,7%, de acordo com um comunicado do Ministério da Educação enviado nesta segunda-feira.

As provas deste ano não contam para a nota final dos alunos, mas para o Ministério da Educação “assumem especial importância na medida em que têm como objectivo primo informar e sustentar intervenções pedagógicas, permitindo reajustar estratégias que conduzam à melhoria da qualidade das aprendizagens”.

Ou seja, constituem-se como um instrumento de aferição do estado das aprendizagens, depois de dois anos de pandemia que levou ao encerramento das escolas por largos períodos. E permitem também fazer uma avaliação do plano de recuperação das aprendizagens ( Plano 21

23 Escola+) que começou a ser aplicado no ano lectivo passado, tendo um horizonte de vigência de dois anos.