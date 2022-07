Costa diz que Portugal “está mais preparado” para combater incêndios do que em 2017

O primeiro-ministro, António Costa, assegurou que Portugal está “mais preparado” para combater incêndios do que em 2017, quando ocorreram as tragédias de Pedrógão Grande e dos fogos de Outubro, mas insistiu na necessidade de prevenção.

António Costa falava aos jornalistas, em Coimbra, no arranque de um conjunto de visitas que tem programadas para esta segunda-feira a vários agentes da protecção civil.

O primeiro-ministro foi questionado sobre se Portugal tem mais meios de combate a incêndios do que em 2017. “Essa comparação não faz sentido, é óbvio que sim. Para além de excepcionais condições nos dias 17 de Junho e 15 de Outubro, o país está [hoje] mais preparado, mas isso em nada diminui a responsabilidade de cada um. O país pode ter os melhores meios do mundo mas há uma coisa que é certa: vamos ter temperaturas extremas, um ano de seca extrema, qualquer descuido de qualquer fagulha desencadeia um incêndio de grandes dimensões”, afirmou.

Falando no dia em que Portugal passou ao estado de contingência por causa do risco elevado de incêndios, António Costa sublinhou a ideia da responsabilidade individual, lembrando que esta semana é proibido “fazer lume ou utilizar máquinas”.

Acompanhado pelos ministros do Ambiente e da Administração Interna, o primeiro-ministro fez uma comparação entre as medidas de prevenção adoptadas por cada um na pandemia e as que também são necessárias agora para evitar incêndios.

“Permitam-me uma analogia: todos nós sabíamos que podíamos contar com os melhores do SNS. Mas havia uma coisa que sabíamos: usar máscara, manter distanciamento. Aqui é a mesma coisa, mas é ninguém fazer lume nem trabalhar com máquinas”, afirmou.