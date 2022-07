Incêndios. Portugal acciona mecanismo europeu e Espanha envia dois aviões. Marcelo alerta para “pico” de risco

O Presidente da República avisa para “um pico” no risco de incêndios, com um “agravamento” a partir de terça-feira.

A Comissão Europeia mobilizou este domingo dois aviões espanhóis para combater os incêndios em Portugal, que accionou o Mecanismo Europeu de Protecção Civil, anunciou o executivo comunitário.

“Portugal activou o Mecanismo Europeu de Protecção Civil para solicitar assistência de emergência para os incêndios na parte central do país”, disse a Comissão Europeia num comunicado.

“Como resposta imediata, a Comissão Europeia mobilizou esta manhã dois aviões de combate a incêndios Canadair da sua frota localizada em Espanha”, referiu.

Estes dois aviões anfíbios juntam-se aos 60 que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios e começaram a operar este domingo, acrescenta, em nota à comunicação social, o Ministério da Administração Interna.

Presidente teme próximos dias

O Presidente da República avisou este domingo que, nos próximos dias, se irá atingir “um pico” no risco de incêndios, com um “agravamento” a partir de terça-feira que pode durar entre três e quatro dias.

“Temos sobretudo, nos próximos dias, um pico, se quiserem, isto é uma situação muito mais grave do que a que corresponde à situação, já complicada, no período dito de Verão”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, em Carnaxide, Oeiras (Lisboa), depois de participar na reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), em que também marcou presença o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a secretária de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, e o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino.

Marcelo afirmou que, dentro do pico dos próximos dias, é possível dividir o risco de incêndios “em duas fases”: uma entre este domingo e segunda-feira, e outra a partir de terça-feira, que poderá durar “um número de dias variável, entre três e quatro”.

“Quando se fala em hoje [domingo] e amanhã [segunda-feira], estamos numa situação que é grave, que pode dar a situação amanhã, porventura, de um aparente desagravamento, e que pode ser ilusório, no sentido de levar as pessoas a facilitar na sua reacção, quando há dados que permitem apontar para um agravamento no dia seguinte”, advertiu.

O chefe de Estado referiu que, na fase que irá durar até segunda-feira, “ainda não há os ventos que se teme” virem a existir “com uma intensidade que não tem existido até agora” a partir de terça-feira.

Marcelo referiu ainda que “a mancha abrangida” pelos incêndios neste momento “é uma”, na segunda-feira “será mais ou menos a mesma, mas, em princípio, poderá aumentar de forma drástica” a partir de terça-feira, “cobrindo todo o território nacional, menos uma faixazinha no litoral norte”.

“Portanto, é isso que leva a dizer que possa haver a partir de dia 12, incluindo dia 12, não só um alargamento da extensão da área de risco, como dos factores de risco (...) [com] elevadas temperaturas que podem subir então – nomeadamente as máximas – e a humidade baixa que pode agravar-se então, baixando essa humidade, [a] somar-se uma intensidade dos ventos não necessariamente verificáveis hoje e amanhã”, sublinhou.

O Presidente da República deixou assim um apelo: “É preciso neste momento, perante este pico, fazer tudo para que o saldo final, no termo destes dias, desta semana, seja um saldo que seja o mais positivo possível e não o mais negativo possível. É este esforço que temos todos que fazer”.

Marcelo considera que “não há comparação” entre preparação actual e de 2017

O Presidente da República considerou que “não há comparação” entre a preparação actual no combate a incêndios e a de 2017, afirmando que, hoje em dia, a “informação disponível é muito melhor do que jamais foi”.

“Isso não tem comparação. Quando eu recordo 2017, e recordo a realidade que existia em termos de estruturas de informação que havia — e havias muitas já — mas esta é mais sofisticada: de entidades envolvidas, de coordenação de entidades... Não há comparação”, respondeu o Presidente da República depois de questionado se considera que Portugal está mais bem preparado para lidar com os incêndios do que em 2017, quando ocorreu a tragédia de Pedrógão Grande.

Marcelo sublinhou que a “informação hoje disponível é muito melhor do que jamais foi, muito melhor em todos os domínios”.

“Sabemos mais e conhecemos melhor: isto permite prever melhor, planear melhor e prevenir melhor. (...) Hoje é possível acompanhar, mais do que nunca, minuto a minuto, em todo o território nacional e nomeadamente território continental”, referiu.

O chefe de Estado considerou que “não há dúvida” que se “aprendeu muita coisa” com os incêndios de 2017, ressalvando, no entanto, que nunca se aprenderá tudo e que é “preciso aprender muito mais nesta realidade”.

“Vemos os Estados Unidos da América — grande país — que, mesmo aprendendo tudo, é um drama o que acontece com os fogos florestais todos os anos, e mesmo países europeus, mais variados, a começar no país vizinho [Espanha], que está sempre a aprender, porque é cada vez mais complicada e imprevisível a situação”, indicou.