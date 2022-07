Portugal exige a Bruxelas que reconheça potencial no hidrogénio

Governo reclamou junto da Comissão Europeia uma alteração ao texto das recomendações específicas do Semestre Europeu para destacar o potencial da produção solar e de hidrogénio e o contributo do país para diversificar o fornecimento de gás à Europa.

A Comissão Europeia procedeu a uma revisão das conclusões das recomendações específicas do Semestre Europeu relativas a Portugal, para reconhecer o potencial nacional de produção de energia solar e de exploração de hidrogénio renovável “a longo prazo”, e ainda o contributo que o país pode dar, no contexto europeu, “para diversificar o fornecimento de gás no mercado interno”.