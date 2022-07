Governo aceita clarificar proposta para garantir contrato a trabalhadores de plataformas

Em resposta às críticas da esquerda e de vários especialistas, a ministra do Trabalho diz que não há um recuo e que o objectivo é garantir que não há nenhuma situação excluída da possibilidade de ter um contrato de trabalho.

O Governo insiste que quer proteger os direitos das pessoas que trabalham nas plataformas digitais e está disponível para fazer ajustamentos à proposta de lei aprovada no Parlamento, de modo a garantir que o reconhecimento do contrato de trabalho não tira as plataformas da equação, nem deixa trabalhadores de fora.