Incêndios. Em apenas 24 horas houve 121 ignições – o máximo do ano

Portugal atingiu esta sexta-feira o número máximo de incêndios deflagrados este ano, com 121 ignições, anunciou este sábado a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), apelando à população para ter especial cuidado face ao esperado agravamento do calor.

No briefing à comunicação social, realizado pelas 12h na sede do organismo, em Carnaxide (Oeiras), o comandante André Fernandes destacou que há três incêndios a gerar maior preocupação no combate às chamas, nomeadamente em Ourém (distrito de Santarém), Carrazeda de Ansiães (distrito de Bragança) e Vale da Pia (distrito de Leiria).

“Há um agravamento da situação, nomeadamente na região Sul. Estamos a viver uma situação quase inédita do ponto de vista meteorológico. A situação vai-se manter e é proibido usar maquinaria nestes dias que se seguem para baixarmos o número de ignições, que têm vindo a aumentar”, afirmou o responsável da ANEPC, destacando que as 121 ignições registadas “são o máximo deste ano”.

Fim-de-semana de “alto risco”

O primeiro-ministro, António Costa, alertou que o fim-de-semana que agora começa é de “alto risco” para os incêndios, apelando aos portugueses para não fazerem fogo ou usarem máquinas.

“Este é um fim-de-semana de alto risco. NÃO FAÇA FOGO E NÃO USE MÁQUINAS! Prevenir o fogo é a melhor ajuda que podemos dar aos bombeiros. Portugal chama por todos!”, escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este sábado 16 distritos em aviso laranja devido ao calor, com a temperatura mais elevada prevista para Santarém, com 42 graus Celsius.

Viana do Castelo, com temperatura máxima de 32ºC, e Faro, com 35ºC, são as excepções num mapa alaranjado, com o IPMA a prever temperaturas de 41ºC no distrito de Évora e de 40ºC nos de Braga, Lisboa e Beja. Nos restantes, as máximas vão oscilar entre 33ºC e 39ºC.