Costa alerta para fim-de-semana de “alto risco”. Temperaturas podem chegar aos 42 graus

O primeiro-ministro, António Costa, alertou este sábado que o fim-de-semana que agora começa é de “alto risco” para os incêndios, apelando aos portugueses para não fazerem fogo ou usarem máquinas.

“Este é um fim-de-semana de alto risco. NÃO FAÇA FOGO E NÃO USE MÁQUINAS! Prevenir o fogo é a melhor ajuda que podemos dar aos bombeiros. Portugal chama por todos!”, escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

Este é um fim de semana de alto risco. NÃO FAÇA FOGO E NÃO USE MÁQUINAS!

Prevenir o fogo é a melhor ajuda que podemos dar aos bombeiros.

Portugal chama por todos! — António Costa (@antoniocostapm) July 9, 2022

As temperaturas elevadas, que este sábado podem chegar aos 42º graus Celsius em Santarém, aumentam o risco de incêndio.

Às 8h30, segundo o portal da Protecção Civil, havia 169 incêndios em curso em Portugal Continental, dos quais dois em resolução e 25 em conclusão. O combate aos fogos envolvia a essa hora 2419 bombeiros, 788 viaturas e um avião.

O distrito de Santarém era o mais afectado, com 13 fogos combatidos por 803 operacionais e 257 viaturas.

Portugal com avisos laranja devido a temperaturas elevadas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este sábado 16 distritos em aviso laranja devido ao calor, com a temperatura mais elevada prevista para Santarém, com 42 graus Celsius.

Viana do Castelo, com temperatura máxima de 32ºC, e Faro, com 35ºC, são as excepções num mapa alaranjado, com o IPMA a prever temperaturas de 41ºC no distrito de Évora e de 40ºC nos de Braga, Lisboa e Beja.

Nos restantes, as máximas vão oscilar entre 33ºC e 39ºC.

O tempo quente também levou o IPMA a colocar as Regiões Montanhosas da Madeira sob aviso laranja, com o restante território do arquipélago em aviso amarelo.

A previsão da temperatura máxima é de 27ºC para a ilha da Madeira e de 24ºC para Porto Santo.

As mínimas devem oscilar entre 16ºC e 25ºC no Continente, 18ºC e 20ºC na Madeira, e 17ºC e 18ºC nos Açores.

Na escala de avisos do IPMA, que tem o vermelho como o mais grave, o laranja refere-se a uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”.

O amarelo avisa para uma “situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica”.

A previsão do IPMA para este sábado em Portugal Continental é de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo e vento a predominar do quadrante leste.

O IPMA prevê uma pequena descida da temperatura máxima na faixa costeira do Norte e Centro, e uma pequena subida nas regiões do interior.

Na Madeira, prevê-se céu geralmente pouco nublado, vento fraco a moderado e pequena subida de temperatura.

Já para os Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas. Poderão ocorrer aguaceiros fracos e pouco frequentes nas ilhas dos grupos Central (Graciosa, Faial, São Jorge, Terceira e Pico) e Oriental (São Miguel e Santa Maria).

O IPMA prevê ainda uma temperatura da água do mar de 19º na costa ocidental, 22º no Algarve e Madeira, e entre 20º e 23º nos Açores.