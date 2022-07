Melatonina e o sono dos bebés e crianças: 5 coisas que todos os pais deveriam saber

Se tem em casa um bebé ou criança pequena já com certeza terá ouvido falar em melatonina, ou até já lhe terá sido recomendada como ajuda no sono do seu filho sob o argumento de que é um “produto natural” sem riscos para a saúde do bebé. Mas será que é mesmo assim?

1. O que é a melatonina?

A melatonina é uma hormona sintética à venda no mercado, ao contrário da nossa melatonina, que é libertada na escuridão pela glândula pineal, no cérebro, sendo um dos fatores que nos faz ter uma sensação de sonolência. É um agente cronobiótico, o que significa que regula o relógio circadiano que controla, não só o sono, mas quase todas as funções do nosso organismo.

2. Para que serve a melatonina sintética?

A melatonina sintética deverá ser utilizada em casos de crianças com distúrbios neurodesenvolvimentais, como por exemplo, doenças do espectro do autismo ou Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA)​, uma vez que as investigações sugerem que, nestas situações clínicas, se pode beneficiar de uma certa diminuição do tempo de adormecimento.

Mas, mesmo nestas situações clínicas, a administração da melatonina nunca deve ser a única solução, já que é necessário uma abordagem psicoterapêutica complementar. As recomendações internacionais são de que, de forma geral, crianças saudáveis com idade inferior a 3 anos nunca deveriam tomar melatonina, uma vez que, na maior parte dos casos, os “ditos” problemas de sono conseguem ser resolvidos com intervenções psicológicas.

3. Será que a melatonina pode ajudar o sono do seu filho?

Os bebés precisam de dormir muitas horas, mas o seu padrão de sono vai-se desenvolvendo ao longo dos primeiros anos de vida, tal como acontece em outras áreas do desenvolvimento. Os bebés não dormem de uma só vez, não dormem só de noite nem dormem a noite toda. Adormecem de forma diferente e passam por muitas fases de desenvolvimento naturais, mas que tendem a perturbar o sono.

O sono do bebé e das crianças pequenas é completamente diferente do sono dos adultos, por imperativos biológicos de desenvolvimento neurológico (passam mais tempo em períodos de sono REM — vulnerável a despertares, mas muito importante para o desenvolvimento cerebral).

Na maior parte dos casos, as expectativas dos pais em relação ao sono dos bebés encontram-se desajustadas e daí a necessidade de procurarem ajuda. Esta ajuda pode (e deve) ser dada em relação a mudanças em fatores externos da rotina do bebé que claramente impactam negativamente o sono do bebé e não com recurso a suplementos sintéticos, uma vez que a maior parte dos casos não se tratam de verdadeiras perturbações do sono. Por estes motivos, a melatonina só deverá ser administrada em situações clínicas especificas.

4. A administração da melatonina em crianças é segura?

A melatonina está no mercado em versão líquida, gomas mastigáveis, cápsulas e comprimidos, todos com diferentes instruções de dosagem. E de algum modo nos últimos anos assistimos a uma prescrição generalizada deste tipo de substância, assente numa suposta “inocuidade” da mesma.

A realidade não é de todo inócua: mesmo quando usada de forma adequada de dosagem, observam-se alguns efeitos colaterais, nomeadamente tonturas, aumento de enurese noturna, pesadelos, etc. Quando utilizada de modo contínuo e prolongado, tem vários efeitos secundários, provocando alterações em vários sistemas fisiológicos, principalmente o cardiovascular, imunitário e metabólico.

Alguns estudos feitos com animais vão mais longe, sugerindo alterações do metabolismo de certas hormonas associadas à puberdade.

Recentemente foi publicado um estudo em se observa um aumento elevadíssimo de crianças intoxicadas acidentalmente pela ingestão de melatonina, assim como overdoses em adolescentes que ingerem a melatonina como calmante.

Especificamente, a administração de melatonina artificial pode afetar a capacidade do próprio corpo de produzi-la e esse é um risco muito grande quando há tantas outras formas de ajudar o bebé e as crianças pequenas a dormir.

Serão necessários mais estudos para compreender os efeitos do uso da melatonina em crianças e bebés.

5. Existem outras formas de ajudar o bebé a dormir melhor?

Alguns ajustes no dia a dia do seu filho podem alterar positivamente o seu sono.

Seguem algumas dicas:

Sendo a melatonina a “hormona do escuro”, porque a escuridão desencadeia sua libertação e a mesma é suprimida pela luz (incluindo a luz azul dos ecrãs digitais), uma das melhores formas de ajudar o cérebro de uma criança a ficar com sono é diminuir as luzes da sua casa e desligar os ecrãs omnipresentes, pelo menos uma hora antes de dormir.

Também é importante obter exposição à luz natural durante o dia, uma vez que a luz solar ajuda a regular os padrões de sono. Quando as pessoas são expostas à luz pela manhã, independentemente de ser luz solar ou luz artificial muito forte, isso ajuda na produção noturna de melatonina.

Tente manter uma rotina na hora de dormir, estruturada e consistente, para preservar o horário de sono-vigília do seu filho. Implemente uma rotina de relaxamento antes de ir para a cama: um banho aromático, contar uma história ou cantar uma canção de embalar. Tudo isto ajuda a criança ou bebé a reduzir o ritmo e a acalmar.

Para ajudar o seu filho a adormecer mais cedo, certifique-se de que ele não faz uma soneca muito tarde durante o dia e que com isso “carregue a bateria” e não tenha sono na hora de dormir.

Confirme se o ambiente de dormir é apropriado para um bom sono: temperatura do quarto, luminosidade, conforto da roupa de dormir, quantidade de mantas e lençóis.

Lembre-se de que os comportamentos relacionados com o sono podem ser aprendidos e é muito comum ver crianças com dificuldades de sono tornarem-se adultos com o mesmo problema.

É importante os pais estarem esclarecidos quanto aos efeitos negativos da administração contínua de melatonina nos seus filhos e que possam procurar a ajuda que necessitam.