Há festa na cidade: o Curtas Vila do Conde faz 30 anos

A partir deste sábado e até dia 17, uma edição-celebração reafirma o papel central do festival no cinema novo que se faz em Portugal.

Cinco filmes restaurados pelo projecto FILMar, rodados na faixa litoral em torno do Porto, três deles mudos e com música ao piano por João Paulo Esteves da Silva (17h30). A antestreia em abertura oficial de Alcarràs, de Carla Simón (21h15), Urso de Ouro em Berlim 2022, abrindo uma retrospectiva da cineasta catalã. A projecção da versão “completa” de Os Marginais, que Francis Ford Coppola remontou mais de 30 anos depois da estreia, para ficar mais próxima do romance de S. E. Hinton (22h).