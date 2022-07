Privados garantem que notas internas continuam a ser comunicadas ao Ministério da Educação

Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo diz que “seguramente por erro, gerou-se a percepção de que o Ministério da Educação não tem as notas internas do privado. Não corresponde à verdade. Apelamos a que o Ministério da Educação possa clarificar esta questão, para que não subsistam dúvidas sobre a seriedade e integridade deste processo”.

O director Executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), Rodrigo Queiroz e Melo, assegura, em declarações ao PÚBLICO esta sexta-feira, que os colégios privados continuam a partilhar as classificações internas de todas as disciplinas com o Ministério da Educação.

De acordo com o responsável associativo, os resultados são submetidos no programa ENES (que dá depois origem à ficha ENES, a qual permite o acesso ao ensino superior). “O privado dá as notas ao ministério através de um programa chamado ENES, que é um programa informático em que temos de pôr as notas dos alunos para depois fazer o cálculo com os exames para as médias de acesso ao ensino superior”, desenvolve.

A AEEP emitiu durante a tarde desta sexta-feira um comunicado, enviado às redacções, em que dá conta disso mesmo. “A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) informa que todos os anos, todos os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, enviam, para o programa ENES (do Ministério da Educação), todas as notas de todas as disciplinas dos seus alunos do ensino secundário”, lê-se na nota de imprensa.

Com as mudanças introduzidas pela tutela em 2020 devido às perturbações causadas pela pandemia na educação, nos últimos dois anos (e também este ano, mas ainda em avaliação) os estudantes do ensino secundário realizaram apenas os exames nacionais específicos que precisavam de usar como prova de ingresso para concorrerem às universidades e politécnicos. Mas a média do secundário continua a contar (entre 50% a 65%) para o acesso ao curso a que pretendem.

Queiroz e Melo assegura que os colégios continuam, por isso, a submeter as classificações dos alunos que querem ingressar no ensino superior no programa ENES. Esse universo é de 98% dos estudantes do ensino privado, afiança. “Quantos alunos pagam 500 euros por mês para estar num colégio e não querem ir para o ensino superior?”, questiona ainda, ao mesmo tempo que sublinha que “o Ministério tem todas as notas de todas as disciplinas de todos os alunos que querem ingressar no ensino superior, só não as partilha. Ou seja, têm as notas internas de 98% dos alunos do privado”.

A questão colocou-se depois de o Expresso noticiar esta sexta-feira que o Governo perdeu o rasto às notas internas dos alunos dos colégios privados com as mudanças nas regras de acesso ao ensino superior. Algo que Rodrigo Queiroz e Melo desmente, uma vez que esses resultados continuam a ser partilhados.

“Seguramente por erro, gerou-se a percepção de que o Ministério da Educação não tem as notas internas do privado. Não corresponde à verdade. Apelamos a que o Ministério da Educação possa clarificar esta questão, para que não subsistam dúvidas sobre a seriedade e integridade deste processo”, diz ainda a AEEP.

Na base de dados com todos os exames realizados — base de dados ENES — o campo da classificação interna final surge sem qualquer informação. Isso aconteceu tanto em 2020 como em 2021, devido às mudanças introduzidas.

Com essa mudança, o Ministério da Educação passou a disponibilizar aos jornalistas uma segunda base de dados com as classificações internas finais das escolas públicas de Portugal continental. Essa base de dados resulta da extracção feita a partir do sistema MISI, contempla apenas alunos do 11.º e 12.º anos e, de acordo com a nota metodológica introduzida pelo Ministério da Educação nesse ficheiro, são dados que “foram carregados pelas escolas no âmbito de processos administrativos cuja validação ainda está em curso”.

O PÚBLICO questionou a tutela sobre qual a razão para não partilhar as notas internas dos colégios privados uma vez que elas constam do programa ENES, mas ainda não obteve resposta.