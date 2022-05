“Vamos propor que o peso dos exames na média de candidatura ao superior seja menos de 50%”

O director-executivo da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, defende que a experiência vivida nos dois anos da pandemia não permite que as escolas continuem iguais. Colégios querem avançar “já” com uma mudança. Quanto ao financiamento a ofertas do ensino particular, Rodrigo Queiroz e Melo diz que continua a existir um “preconceito” em relação ao privado por parte do Governo.