PSD afina critérios para armazenamento de metadados

Iniciativa Liberal quer excluir crimes pouco graves do acesso às comunicações electrónicas por parte das autoridades judiciais.

O PSD propõe um conjunto de critérios para o armazenamento de metadados (as informações de tráfego e localização das chamadas, mensagens e ligações à internet) no âmbito das investigações criminais, incidindo nos “suspeitos, arguidos ou condenados pela prática de crime grave” ou quando as comunicações ocorrem em locais “frequentados por um número elevado de pessoas”.