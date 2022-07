Teresa Schönborn-Wiesentheid: quem é a quinta mulher a conduzir os destinos da Casa de Cadaval?

Há mais de 100 anos que foram as mulheres a tomar as rédeas da Casa Cadaval, em Muge. Actualmente, a condessa é a administradora do negócio que se divide entre o enoturismo e a coudelaria.

Nos momentos mais felizes, Teresa Schönborn-Wiesentheid pode ser encontrada junto ao grande lago da barragem da Casa Cadaval, em Muge, a fazer um piquenique com a família e os cães. Lá ao fundo, as mais de 20 éguas lusitanas pintam o cenário lado a lado com a vinha de perder a vista. A condessa de Cadaval é a quinta mulher à frente da propriedade, mas recusa-se a enumerar as vantagens da liderança no feminino. As várias gerações de mulheres a conduzir os destinos da casa, garante, foram apenas fruto do acaso. Até domingo, decorre o Festival Entre Quintas, que leva a música clássica ao Ribatejo.