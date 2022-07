Rede de bicicletas eléctricas já une Minho e Galiza

Projecto integra 46 e-bikes , disponibilizadas nos dois lados da fronteira, unindo as margens do rio Minho: Valença, Cerveira e Monção (Portugal), e Tui, Tomiño e Salvaterra (Espanha).

Desde quarta-feira que é possível atravessar do Minho para a Galiza, e vice-versa, a pedalar gratuitamente numa bicicleta eléctrica. A iniciativa e-bike Rio Minho foi lançada no dia 6 de Julho e conta com uma rede de 46 bicicletas eléctricas disponíveis em seis cidades daquela fronteira entre Portugal e Espanha. De acordo com o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho, este é o “primeiro serviço de gestão verdadeiramente transfronteiriço em toda a Península Ibérica”.

O projecto-piloto, promovido pelo AECT Rio Minho, em parceria com as Eurocidades Monção-Salvaterra, Tui-Valença e Cerveira-Tomiño, foi apresentado na manhã de quarta-feira em Valença e “pretende dar resposta a um conjunto de políticas públicas de planeamento e desenvolvimento sustentável, onde se inclui a promoção de ciclovias e percursos cicláveis, promovendo a qualidade de vida das comunidades”, lê-se em comunicado de imprensa.

De utilização gratuita, o novo sistema de partilha de bicicletas eléctricas conta com nove estações físicas (em Portugal) e virtuais (Espanha), distribuídas pelas seis cidades (Valença – estação de comboios e piscina municipal; Tui – Praza da Inmaculada; Cerveira – Praça do Município e Avenida das Comunidades Portuguesas; Tomiño – Praza do Seixo; Monção – Lodeira e Praza Deu la Deu; Salvaterra – Parque de A Canuda).

Para utilizar, é necessário fazer uma inscrição num dos balcões de atendimento e obter o cartão de utilizador, ou descarregar a aplicação móvel e-bike Rio Minho (neste caso, há que fazer o depósito de uma caução com cartão de crédito, devolvida 48 horas após a entrega da bicicleta “caso esta não apresente danos”): iOS, Android. Depois, basta desbloquear a bicicleta numa das estações e, no final da viagem, devolvê-la a uma das estações da eurocidade onde se iniciou a viagem.

De acordo com o site da AECT, “cada utilização decorre por um período máximo de três horas diárias (consecutivas ou não e só poderá levantar nova bicicleta ao fim de 15 minutos)”. Estão disponíveis de Junho a Setembro, das 8h às 20h e, no Inverno, das 9h às 17h30.

Para o autarca de Valença, José Manuel Vaz Carpinteira, o novo sistema de partilha de bicicletas eléctricas vem “proporcionar uma nova oportunidade de descobrir este território aos turistas, mas também aos residentes”, lê-se em comunicado. Já o presidente da autarquia de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira, destaca o “grande valor” do projecto, defendendo que este “contribuirá para interligar ainda mais os territórios transfronteiriços, fortalecendo o turismo sustentável e a mobilidade suave”.

De acordo com o vice-director do AECT Rio Minho, Uxío Benítez, existe intenção de ampliar o projecto e está a ser trabalhada a “captação de mais fundos comunitários para aumentar o número de bicicletas disponíveis, o número de estações de carga e ancoragem, e também a inclusão de mais localidades do Rio Minho para além das eurocidades”, sublinha-se em comunicado.

O arranque da iniciativa resulta de um investimento de 90 mil euros, sendo financiado em 75% pelo FEDER através do POCTEP e o resto do AECT Rio Minho (Deputación de Pontevedra e CIM Alto Minho) e eurocidades. Adicionalmente, o Estado português, através do Fundo Ambiental, obteve financiamento para a instalação de estações físicas de ancoragem das bicicletas no território português, resultado de um investimento adicional de 75 mil euros.