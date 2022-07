No Seixal, a Quinta da Fidalga torna-se uma Casa Assombrada

É fã de experiências aterradoras e sempre sonhou visitar uma casa assombrada, mas nunca teve a oportunidade? Então esta experiência é para si. Na Quinta da Fidalga, no Seixal, surge agora o projecto Casa Assombrada, onde durante uma hora, os visitantes mais ousados e curiosos vão puder sentir a “esfera espiritual que se encontra no palacete”.

O projecto que tem início na sexta-feira, 8 de Julho, promete ser “uma experiência de terror imersivo num palacete assombrado”. Uma iniciativa, que decorrerá às sextas e sábados, a “cargo do Teatro Reflexo e Angel Minds, decorrendo no palacete situado no interior da Quinta da Fidalga”, explica em comunicado a autarquia do Seixal.

A experiência “arrepiante” será destinada a maiores de 18 anos e tem como principal objectivo “proporcionar ao público um espectáculo de terror imersivo que consiste numa visita guiada a um palácio que carrega séculos de história e onde é palpável a carga energética da vida e da morte dos que por ali passaram, procurando levar os visitantes a sentirem o sobrenatural que está impresso no ADN deste património”, pode-se ler no mesmo comunicado.

Foto Casa Assombrada, Teatro Reflexo Guilherme Gouveia/Teatro Reflexo

“Este é um espectáculo alternativo que dará vida a um património tão importante do nosso concelho como é a Quinta da Fidalga e ao palacete situado no seu interior”, diz Joaquim Santos, presidente da câmara do Seixal, acrescentando que é “uma oportunidade única de chamar novos públicos a um local de extrema importância histórica para o concelho”.

A decorrer até 27 de Agosto, a Casa Assombrada - Quinta da Fidalga não contará com “jogos ou enigmas para decifrar, mas sim com momentos que desafiam a coragem” do público, que será colocado à prova. “Estão garantidos momentos de muita emoção, onde a ficção e a realidade se esbatem, com o objectivo de nos transmitirem emoções, sendo a disponibilidade com que se entra fundamental para sentir e comunicar com o espaço”, sublinha ainda a autarquia.

O espectáculo, que se desenrola nas mais de 20 assoalhadas do palacete, contará ainda com “reconstituições que ganham vida através do elenco do Teatro Reflexo e os relatos do audioguia sobre os eventos que decorreram na casa”. “Haverá tempo para que cada um se possa colocar à prova e superar-se”, desafiam.