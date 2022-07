1 Netos despenteados

Ana, é o karma! A minha mãe passava o tempo a mandar-me pentear o cabelo, a minha primeira sogra oferecia-me escovas, a segunda, amaciadores. Apanhava fúrias e achava tempo perdido. Ainda acho.

Mas, apesar disso, agora sou eu que me enervo com o cabelo despenteado dos netos. Deve ser o pecado da vaidade — queremos exibir “os nossos” como os mais bonitos. Só pode ser isso.

É tudo uma questão de prioridades, Mãe.

Para os netos: compensa o desconforto de nos pentearmos, quando o cabelo não afeta minimamente a brincadeira? Não.

Para os pais: compensa a discussão e os guinchos a cada escovadela para que “fiquem lindos”? Não. Primeiro, porque estamos ainda a bombar de oxitocina — e aos nossos olhos são lindos de todas as maneiras — e, segundo, temos de canalizar as escassas energias para questões mais importantes.

Para os avós: compensaria que os pais fossem (na perspetiva deles) “só um bocadinho mais assertivos”, e andassem com os netos penteadinhos e, já agora, bem vestidos? Óbvio.

As más notícias é que eu ainda só sou mãe e, por isso, por enquanto é forte a probabilidade de continuarem despenteados. A boa, é que não precisa de catastrofizar. É que chegados à pré-adolescência gastam horas e horas a pentearem-se, sem que ninguém lhes peça.

