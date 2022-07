Il Libertino: a família Salpoente ganhou um novo membro em Aveiro e tem sotaque italiano

Ainda antes de Daniel Garcia, chefe de sala, nos dar as boas-vindas, é o próprio Libertino, moldado numa escultura de Ivone Dias (do atelier Pelle, by Gaipi), quem faz as honras da casa que, à primeira vista, mais parece um jardim. Estamos nas traseiras do número 81 da Avenida Santa Joana – a parte da frente está reservada para uma grande montra, carregada de massas frescas –, em pleno centro da cidade de Aveiro, no recém-inaugurado il Libertino, o mais novo elemento da família Salpoente. Um restaurante italiano que vai buscar inspiração à Toscana e que faz das massas frescas a grande estrela da carta. Do gnocchi à lasanha, todas as pastas que chegam à mesa são de produção própria e seguindo a receita do chef da casa, Rosmel Mendez.