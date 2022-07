Aveiro volta a ter exibição comercial regular de cinema

Mais de dois anos depois do encerramento para obras do centro comercial onde se situavam as únicas salas de cinema de exibição comercial regular de Aveiro, a cidade voltará a ter um multiplex, anunciou esta segunda-feira a exibidora Nos Cinemas. São seis salas no Glicínias Plaza Shopping Center, num total de 1042 lugares, que reforçam, já a partir de quarta-feira, a oferta da maior exibidora nacional mas também a primazia do consumo de cinema em espaços multiplex no panorama nacional.

As seis novas salas da Nos Cinemas estão equipadas com sistemas de projecção laser RGB 2K e de som Dolby Atmos, que o director da marca, Nuno Aguiar, descreve como “as mais modernas e inovadoras tecnologias do mundo audiovisual”. A “experiência ‘premium’ e diferenciadora” que as salas propagandeiam passa por um “generoso espaço entre filas” e “um declive que proporciona uma excelente visão do ecrã”, e inclui também “Love Seats”, ou seja “lugares exclusivos para casais, na zona de melhor visibilidade das salas” e que “conferem maior intimidade e exclusividade” aos espectadores.

Com o encerramento das salas do Glicínias, o distrito de Aveiro não ficara sem oferta de exibição comercial regular, mas viu-se reduzido, durante os difíceis dois anos e meio desde a covid-19, ao complexo Cineplace de São João da Madeira e ao Cinema Vida em Ovar.

Os efeitos da pandemia na exibição cinematográfica em Portugal foram devastadores, com todo o sector paralisado por longos períodos desde Março de 2020. Só há poucos meses as salas se libertaram de restrições sanitárias e a recuperação do box-office está a fazer-se lentamente, muito graças a blockbusters como o até agora líder de bilheteiras Top Gun: Maverick e o novo número um entre o público português, Mínimos 2: A Ascensão de Gru.

A reabertura dos cinemas Nos em Aveiro reforça a tendência predominante da exibição cinematográfica no país: mais de metade dos espectadores frequentam cinemas em multiplex, segundo os relatórios anuais do Instituto do Cinema e do Audiovisual, e mais de metade das receitas brutas de bilheteira vêm também dessas salas agregadas num mesmo espaço e sob uma mesma exibidora.

Em 2020 havia 565 ecrãs no país, 23 dos quais no distrito de Aveiro; em 2021, eram só já 543 ecrãs em Portugal e no distrito de Aveiro tinham desaparecido seis — os mesmos que agora regressam, sob a chancela da exibidora que actualmente gere 214 salas em 30 complexos espalhados pelo território nacional.

A Agência Lusa indica que a reabertura destas salas representa a criação de 25 postos de trabalho.