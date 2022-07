Quem é Miguel Milhão, o empresário abandonado pelas influencers ?

A questão do aborto pôs Miguel Milhão, fundador da marca de nutrição desportiva Prozis, no olho da tempestade esta semana. Em causa as declarações feitas depois de conhecida a decisão do Supremo Tribunal norte-americano que revogou o direito constitucional ao aborto, decisão essa que mais de metade dos norte-americanos considera ser “um passo atrás”.