Fim-de-semana, na TV: Zé Pedro, pedalada e cinema de todo o género

CINEMA

Wind River

Hollywood, sábado, 20h35

A agente do FBI Jane Banner é destacada para uma Reserva de Nativos Americanos, para investigar a morte de uma adolescente cujo corpo foi encontrado por um caçador local. Resolve contratá-lo como guia. Assim começa uma aventura por território selvagem, onde a lei da natureza impera sobre todas as outras. Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Graham Greene, Kelsey Asbille e Tokala Clifford integram o elenco do filme escrito e realizado por Taylor Sheridan.

Prisioneiros de Ghostland

TVCine Top, sábado, 21h30

Dos produtores de Mandy e Color Out of Space, objectos de culto instantâneo também interpretados pelo suspeito do costume, Nicolas Cage — que apelidou este de “o filme mais louco que alguma vez fiz” — chega-nos agora um “western” de terror pós-apocalíptico. Cage é Hero, um criminoso com uma missão: salvar uma mulher ou continuar preso a um fato programado para se autodestruir em cinco dias. Com argumento de Aaron Hendry e Reza Sixo Safai, e realização do japonês Sion Sono (Anti-Porno), conta ainda com Nick Cassavetes e Sofia Boutella no elenco.

Depois do Amor

TVCine Edition, sábado, 22h

Mary converteu-se ao Islão ao casar-se com Ahmed. Agora na casa dos 60, vive quotidiano pacato em Dover, até à morte inesperada do marido, quando descobre que este mantinha uma outra vida do outro lado do Canal da Mancha, em Calais. É a aclamada estreia na realização de Aleem Khan, que valeu a Joanna Scanlan o BAFTA de Melhor Actriz em 2022.

A Metamorfose dos Pássaros

RTP2, sábado, 23h55

Beatriz e Henrique casaram-se no dia em que ela fez 21 anos. Como oficial de marinha, Henrique passava largas temporadas no mar. Em terra, Beatriz, cuidou dos seis filhos. Jacinto, o filho mais velho que sonhava poder ser pássaro, é pai da realizadora Catarina Vasconcelos. Um dia, subitamente, Beatriz morre, e Catarina e o pai encontram-se na perda da mãe. Misturando documentário e ficção, o filme português mais aclamado dos últimos tempos parte da história da família da realizadora, que se estreia aqui na longa-metragem.

Jumanji, O Nível Seguinte

AXN, sábado, 23h58

Depois das espantosas aventuras onde quase se perderam numa outra dimensão —em Jumanji: Bem-Vindos à Selva, o filme que precede esta sessão —, as vidas de Spencer, Fridge, Bethany e Martha voltaram à normalidade. Isto até ao dia em que Spencer resolve reactivar o jogo na cave do avô. Numa tentativa de o consertar, é novamente sugado para o seu interior. Um filme de Jake Kasdan lançado em 2019.

Planeta dos Macacos: A Revolta

Hollywood, domingo, 16h25

Após uma epidemia catastrófica, a Terra é dominada por uma raça de símios liderada por Caesar, um macaco dotado de inteligência e instinto superior. Depois uma década sem contacto com humanos, alguns macacos deparam-se com um grupo de sobreviventes e ambas as espécies tentam mostrar a sua supremacia, até perceberem que a cooperação é necessária para sobreviverem. Matt Reeves assina este tomo da saga baseada no romance de ficção sci-fi de Pierre Boulle, com interpretações de Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell e Andy Serkis.

Hércules

Fox Movies, domingo, 19h38

Filho de Zeus e de uma mulher mortal, Hércules vive atormentado pela dualidade de um semideus que sente a dor do comum mortal. Desiludido, vira as costas ao Olimpo e envereda por uma vida de sangue e guerra. Mas o destino não se compadece da sua recusa em aceitar a condição de semideus e arrasta-o por uma jornada épica de violenta superação. Dwayne Johnson assume o papel titular, num filme de acção e aventura realizado por Brett Ratner (Hora de Ponta; Alta Golpada), também com John Hurt, Joseph Fiennes e Ian McShane.

Rifkin’s Festival

TVCine Top, domingo, 21h30

O cinéfilo Mort Rifkin acompanha a sua mulher, a assessora de imprensa Sue, ao Festival de Cinema de San Sebastián, pois teme que o fascínio dela por um cliente, o jovem realizador Philippe, não seja meramente profissional. Enquanto revê grandes clássicos do cinema, Mort questiona a sua própria vida. Com argumento e realização de Woody Allen, uma comédia romântica com a participação de Wallace Shawn, Elena Anaya, Louis Garrel e Christoph Waltz.

Cercados

Fox, domingo, 23h43

Uma equipa de soldados americanos foi enviada para a Somália para capturar dois perigosos guerrilheiros locais. A operação, que devia ter demorado apenas 30 minutos, transforma-se numa desesperada e sangrenta batalha contra as tropas da Somália, provocando o massacre de vários americanos e de mais de mil somalis. O filme, realizado por Ridley Scott, é baseado num livro sobre a batalha de Mogadíscio, escrito pelo jornalista Mark Bowden, e conta com Josh Hartnett, Ewan McGregor e Sam Shepard no elenco.

Depois da Vida

RTP1, segunda, 1h

Depois de um terrível acidente de carro, Anna “desperta” na morgue e a única pessoa com quem consegue comunicar é Eliot, o dono da funerária, que a convence de que está apenas num estádio transitório, entre a vida e a morte. Aterrorizada, Anna terá que provar que Eliot a quer enterrar viva. Um filme de terror sufocante que conta com Liam Neeson, Christina Ricci e Justin Long nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Zé Pedro Rock´n´Roll

RTP2, sábado, 19h41

Zé Pedro (1956-2017), o lendário guitarrista de Xutos & Pontapés, é para muitos a maior figura do rock´n´roll português — impulsionador máximo do género em Portugal, também através da divulgação do rock nos papéis de crítico, de radialista e de dono do Johnny Guitar, a mítica sala de concertos lisboeta. Com imagens de arquivo e entrevistas a familiares e amigos, o documentário de Diogo Varela Silva é simultaneamente uma homenagem e uma viagem intimista à vida e ao mundo de um dos mais carismáticos músicos em Portugal.

MÚSICA

Estrelas do Met em concerto: Joyce DiDonato (estreia)

RTP2, domingo, 23h05

Joyce DiDonato, uma das estrelas mais luminosas do canto lírico, apresenta-se na série de concertos online do Metropolitan Opera. Intitulado I Dream a World, o concerto abrange quase quatro séculos de música e oferece uma mensagem de alento para um mundo em crise, explorando dualidades de perda e conexão, desespero e esperança. A lendária meio-soprano norte-americana é acompanhada por Carrie-Ann Matheson ao piano e pelo agrupamento de câmara Il Pomo d'Oro.

ÓPERA

Os Primeiros Homens

RTP2, sábado, 22h02

Enquanto um é devoto a Deus e à vida religiosa, outro sente-se unido à natureza e procura a satisfação sensual, causa primordial do seu crime. É o desejo erótico de Kajin (Caim) pela própria mãe, e não a falta de reconhecimento de Deus, que eventualmente o leva a assassinar o irmão Chabel (Abel). Assim se reescreve a história bíblica do fratricídio original nesta ópera de Rudi Stephan (1887-1915), segundo o libreto do escritor alemão Otto Borngraber (1874-1916) e com encenação do espanhol Calixto Bieito.

INFANTIL

Libertem Willy

Hollywood, domingo, 11h

Jesse, um miúdo desamparado, apega-se a Willy, uma orca aprisionada pelos donos de um parque aquático que planeiam matá-la por dinheiro. Jesse arriscará tudo para libertar Willy, num filme infanto-juvenil de culto dos anos 1990, realizado por Simon Wincer, com James Richter, Lori Petty, Michael Madsen e Keiko, que interpreta a bicolor personagem titular — e se viu livre do seu muito real cativeiro devido à enorme popularidade deste franchise.

DESPORTO

Ciclismo: Volta à França 2022

RTP2, sábado, 14h15

A 109ª edição da Volta a França decorre entre 1 e 24 de julho de 2022, com início em Copenhaga, Dinamarca, e final em Paris. Hoje corre-se a segunda etapa: Roskilde – Nyborg, e a RTP2 traz-nos o esforço e todas as emoções daquela que é considerado a mais importante prova velocipédica do Mundo, com narração de João Pedro Mendonça e comentários de Marco Chagas.

World Bike Tour - Lisboa 2022

RTP1, domingo, 11h30 e 14h15

Transmissão em directo deste passeio ciclístico sem objectivos competitivos, com partida na Praça do Comércio, em Lisboa, e chegada junto à Praia da Torre, em Oeiras. Cerca de 19 quilómetros de boa disposição para percorrer em família ou com amigos, sempre em segurança, num evento que alia a prática desportiva saudável às novas tendências da mobilidade das cidades.