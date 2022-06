Israel marca eleições antecipadas para 1 de Novembro

País vai ter as quintas eleições legislativas em apenas três anos depois de o Parlamento ter aprovado a sua dissolução.

O Parlamento israelita votou a favor da sua dissolução e marcou eleições antecipadas para 1 de Novembro – as quintas eleições legislativas em apenas três anos.

O desfecho era esperado depois de terem falhado as negociações de última hora entre o Likud e alguns partidos ultra-ortodoxos para oferecer uma alternativa de forma a voltar a colocar Benjamin Netanyahu na chefia do Executivo.

O Governo actual, composto por uma frágil coligação de oito partidos com sensibilidades muito díspares entre si, decidiu avançar para a dissolução do Parlamento ao fim de pouco mais de um ano, em que a convivência foi difícil, acabando por ditar a perda da maioria parlamentar que dependia apenas de um deputado. A convicção entre os principais partidos da coligação é a de que a missão principal de impedir um novo Governo com Netanyahu à frente foi alcançada e que novas eleições podem criar um quadro mais estável.

Porém, as sondagens ainda mostram que o antigo primeiro-ministro continua a ser o político mais popular, apesar de estar a responder pelos crimes de corrupção, abuso de poder e fraude em três processos diferentes. A grande interrogação até às eleições de Novembro é se a fragmentação que tem impossibilitado a formação de Governos estáveis nos últimos anos se irá manter.

O primeiro-ministro Naftali Bennett disse na quarta-feira que não pretende voltar a ser candidato ao cargo nas próximas eleições. “Provámos ao longo deste ano que pessoas com opiniões muito diferentes podem trabalhar em conjunto”, declarou Bennett num discurso no Parlamento.

Até Novembro, será o ministro dos Negócios Estrangeiros, Yair Lapid, a assumir a chefia do Governo interinamente.