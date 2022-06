Michel Eltchaninoff: Putin “é um pouco o Joker de Batman

Doutorado em Filosofia e especialista em história do pensamento russo, Michel Eltchaninoff é ainda editor-chefe da revista francesa Philosophie. Dedica-se ao estudo do percurso político de Vladimir Putin, desde que chegou ao poder no Kremlin há duas décadas. O seu livro Na Cabeça de Putin é sobre as origens ideológicas que moldam o pensamento do Presidente russo e a sua evolução. Acaba de sair na Livros Zigurate e teve a primeira edição em França em 2015, logo depois da primeira invasão do Donbass e da anexação da Crimeia. Não podia ser mais actual. Ajuda a preencher uma enorme lacuna sobre a personagem que declarou, em 2005, o fim da União Soviética como “a maior catástrofe geopolítica do século XX”, embora não defenda o regime comunista nem professe o marxismo, e que quer devolver à Rússia um papel mundial na luta contra o Ocidente. O seu pensamento, segundo o autor, assenta em quatro pilares: o sovietismo; a “via russa”, ou “eslava” para o desenvolvimento; o conservadorismo; e a defesa do espaço euro-asiático. O resto é o desprezo total pela vida humana, a brutalidade da guerra, a transgressão da lei internacional. Irá até ao fim para ficar na História. O autor não tem sobre isso qualquer ilusão.