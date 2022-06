Donbass, a guerra “como num filme”

Como se filma uma guerra? A actualidade dos conflitos, como o da Ucrânia, é-nos fundamentalmente dada a ver pelas reportagens televisivas. E, no entanto é possível filmar. Mesmo que com um diferimento maior, dados os tempos de montagem e de difusão, cabe dar a ver a guerra em cinema, talvez com menos imagens “bombásticas”, como propriamente as dos bombardeamentos e explosões, mas, de modo algo paradoxal, com um acrescido efeito do real para que também em muito contribui o tempo mais longo do filme.