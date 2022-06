Introdução de Na Cabeça de Putin, de Michel Eltchaninoff

Rússia. Início de Janeiro de 2014. Altos funcionários públicos, governadores regionais, quadros do partido Rússia Unida recebem um invulgar presente de Ano Novo da administração presidencial: livros de filosofia! As Nossas Missões de Ivan Ilyine, A Filosofia da Desigualdade de Nikolai Berdiaev, A Justificação do Bem de Vladimir Soloviev, obras de pensadores russos dos séculos XIX e XX. Se Gogol regressasse, saberia descrever essas imponentes figuras, habituadas a restaurantes chiques e a belos carros, empenhadas na leitura de páginas repletas de especulações sibilinas. Mas para isso é preciso atirar­‑se ao trabalho e penar noites inteiras. O próprio presidente citou recentemente esses autores em discursos importantes, e é preciso tentar descodificar o que ele quis dizer. Os mais perseverantes, aliás, encontraram nesses livros fórmulas que evocam estranhos ecos e parecem de acordo com o ar dos tempos: o papel do líder da nação numa democracia autêntica, a importância de ser conservador, a preocupação em ancorar a moral na religião, a missão histórica do povo russo face à hostilidade milenar do Ocidente…