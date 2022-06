JSD leva a votos ao congresso proposta de eleições primárias para escolher líder do PSD

Congresso do PSD arranca sexta-feira. Começam a conhecer-se as moções. Autarcas Social-Democratas propõem grupo de trabalho com as autárquicas de 2025 no horizonte.

A JSD desafia os sociais-democratas a votarem a sua proposta de instituir eleições primárias para a escolha do líder do partido, o fim da obrigatoriedade do pagamento de quotas e a transformação dos congressos em momentos de debate pré-eleitoral interno. As medidas, que implicam uma revisão estatutária, constam da proposta temática que a JSD leva ao 40.º congresso do PSD, que se realiza no próximo fim-de-semana no Porto.