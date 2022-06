Jerónimo critica a política sem futuro do PS e as falsas “juras de amor” do Governo ao Estado social

Líder do PCP abriu as jornadas parlamentares com duras críticas ao executivo de Costa, em especial às cedências à ideologia liberal na saúde.

Jerónimo de Sousa recorreu nesta segunda-feira às actuais dificuldades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e à “intransigência” e falta de resposta do Governo do PS para justificar, oito meses depois, o chumbo do PCP à proposta de Orçamento do Estado. “Sim, hoje todos podem ver quanta razão tinha o PCP para votar contra um orçamento que insistia em fugir a dar resposta ao premente problema de garantir o direito à saúde dos portugueses, reforçando o SNS”, apontou o líder comunista no discurso de abertura das jornadas parlamentares que o partido organiza no distrito de Setúbal.

O investimento no SNS foi uma das matérias “em que a intransigência do PS mais se fez sentir e os resultados estão bem à vista”, vincou Jerónimo. “Hoje, os portugueses podem ver quão justas eram as nossas reservas em dar aval àquele OE que o PS apresentou em Outubro do ano passado e depois aproveitou para abrir uma crise política apenas com o fito dela tirar vantagens eleitorais”, acrescentou.

“Nas dificuldades do SNS ou da escola pública [onde houve alunos que terminaram o ano sem professor a uma disciplina], nas limitações da resposta da Segurança Social ou na falta de creches, são muitos e evidentes os exemplos de desinvestimento, subfinanciamento crónico e desvalorização dos serviços como eixo central das opções da política de direita”, exemplificou o secretário-geral do PCP. “Opções com que o PS não quer romper e que transformam em mero exercício de retórica as juras de amor às funções sociais do Estado com que enche os seus discursos.”

Jerónimo recordou as constantes propostas do PCP na área da Saúde que têm sido rejeitadas pelo PS nos últimos anos muitas vezes com a ajuda da direita: apostar no aumento da capacidade de formação, contratação e valorização dos profissionais e das suas carreiras e salários; oferecer vínculos laborais adequados e estáveis e com perspectiva de carreira; dar incentivos à fixação em zonas e especialidades mais carenciadas; avançar com o regime de dedicação exclusiva; acabar com a contratação temporária de tarefeiros; modernizar edifícios e equipamentos; construir hospitais e centros de saúde; internalizar muitos dos serviços que hoje o Estado contrata aos privados. Actualmente o quadro geral é “de exaustão e desmotivação”, o que leva a que seja mais fácil aos privados atraírem esses profissionais.