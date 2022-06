PCP procura em Setúbal respostas para a inflação, saúde e produção nacional

Comunistas realizam jornadas parlamentares no distrito onde em Janeiro tiveram o menor resultado desde os anos 70 e por onde foi eleita a líder parlamentar Paula Santos.

Os dois temas preencheram boa parte das iniciativas dos comunistas no arranque desta nova legislatura e os seis deputados do PCP não os vão largar tão cedo: a inflação e a saúde vão dominar as jornadas parlamentares que se realizam nesta segunda e terça-feira na península de Sesimbra.