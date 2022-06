SNS com constrangimentos e fecho de algumas urgências de obstetrícia há pelo menos sete dias

No dia 10 de Junho soube-se que uma mulher perdeu o bebé no hospital das Caldas da Rainha, alegadamente por falta de obstetras. Vários foram os serviços de obstetrícia encerrados ou com constrangimentos durante esta semana que passou.

Desde que, dia 10 de Junho, se soube que uma mulher perdeu o seu bebé no hospital das Caldas da Rainha, alegadamente por falta de obstetras no dia em que o serviço de urgência em obstetrícia estava encerrado por falta de médicos (quarta-feira), várias foram as notícias sobre os constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde em diferentes pontos do país. O PÚBLICO faz um ponto da situação.