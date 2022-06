Na Gleba de Cascais há um brunch para provar e, claro, o pão é o protagonista

Na Gleba de Cascais há mais do que o famoso pão de fermentação lenta. É lá que a marca de padaria inaugurou o primeiro brunch em parceira com a cafetaria Milkees. No menu é, claro, possível experimentar algumas variedades de pães, com destaque para as criativas sandes pensadas pelo chef pasteleiro João Erthal, um dos sócios do espaço.