Aumento salarial de técnicos superiores e doutorados só tem efeitos em 2023

Já o salário dos assistentes técnicos terá aumento de 47,55 euros com efeitos retroactivos a Janeiro de 2022. Trabalhadores reposicionados mantêm os pontos para futuras progressões.

A valorização salarial dos técnicos superiores, dos doutorados e dos assistentes técnicos não acontecerá ao mesmo tempo e vai produzir efeitos em 2022 e em 2023. O aumento do salário de entrada dos técnicos superiores e dos doutorados só acontecerá no próximo ano; enquanto as alterações relativas aos assistentes técnicos, que passarão a receber mais 47,55 euros por mês, vão ter efeitos retroactivos a Janeiro deste ano.