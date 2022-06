Fisco começa a notificar 311 empresas da zona franca com ajudas ilegais

Com meio ano de atraso em relação ao previsto, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai começar a notificar, esta segunda-feira, as empresas da Zona Franca da Madeira (ZFM) que receberam ajudas de Estado ilegais – que beneficiaram de reduções de IRC sem terem cumprido os critérios definidos para as entidades localizadas nas regiões ultraperiféricas.