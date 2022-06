SNS: a importância da clarificação ideológica

Resta agora saber se António Costa vai satisfazer as expectativas que criou na quarta-feira e se tem vontade e capacidade política para liderar a reestruturação do SNS

O debate parlamentar de quarta-feira, com a presença do primeiro-ministro, foi importante em mais de um plano. Não só permitiu que António Costa assumisse a urgência da reestruturação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), como contribuiu para uma clarificação ideológica dos modelos de serviços de saúde que os partidos defendem.