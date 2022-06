Em matéria de castas autóctones ninguém nos apanha

É provável que, lá para o final do ano, Portugal registe mais uma quinzena de novas castas. Seremos, assim, o país com mais castas autóctones no mundo. Aliás, se tivermos em conta as dimensões territoriais comparadas, já somos campeões. Vejamos. Portugal terá qualquer coisa como 250 castas. Itália, mais 10. Mas por cá temos 2,7 castas autóctones por quilómetro quadrado, enquanto os italianos têm uma. Os espanhóis e os snobes dos franceses não vão além de 0,4 castas por quilómetro quadrado. Mais, em matéria de genótipos (identidade genética dentro de cada casta), “França tem 20 mil registos e Portugal tem 30 mil, sendo que o objectivo nacional é chegar em breve aos 50 mil genótipos”, garante-nos Antero Martins, investigador de genética da videira, professor jubilado do Instituto Superior de Agronomia (ISA) e responsável técnico da Associação Portuguesa da Diversidade da Videira (Porvid).