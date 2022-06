Crise das criptomoedas não afugenta investidores nem startups

O valor global das criptomoedas caiu mais de 70% nos últimos oito meses, mas a crise das criptomoedas não chegou à Collision, a feira-irmã da Web Summit no Canadá. As startups, recrutadores e investidores no mundo das criptomoedas foram o tema quente. “Todos querem perceber o que está a acontecer”, defende Paddy Cosgrave.