Criptomoedas podem impactar a banca, avisa Banco de Portugal

O mercado dos criptoactivos continua a ter uma dimensão relativamente reduzida e pouco propícia a impactar de forma significativa a estabilidade financeira, mas os reguladores já admitem que esse retrato pode vir a mudar. No mais recente Relatório de Estabilidade Financeira, o Banco de Portugal (BdP) destaca que “as interligações” entre as chamadas finanças descentralizadas (conhecidas no ecossistema por DeFi, em inglês) e o sistema financeiro tradicional estão a aumentar, o que implica que potenciais problemas no universo cripto poderão vir a sentir-se nos mercados tradicionais.