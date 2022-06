Aeroporto do Porto premiado a nível europeu pela recuperação na pandemia

Aeroporto Sá Carneiro foi distinguido pela região europeia do Conselho Internacional dos Aeroportos (ACI, na sigla em inglês). De acordo com o INE, em Abril passaram pelo Porto 1138 mil de passageiros, menos 0,8% do que em Abril de 2019.

O aeroporto do Porto ganhou o prémio de melhor infra-estrutura aeroportuária europeia este ano dentro da sua categoria, dos 10 a 25 milhões de passageiros (tendo 2019 como referência), atribuído pela região europeia do Conselho Internacional dos Aeroportos (ACI, na sigla em inglês).

De acordo com o comunicado, o aeroporto do Porto foi distinguido pela sua “recuperação impressionante da pandemia” de covid-19 e pelo seu plano relativo ao combate às alterações climáticas” (numa conjuntura de maior preocupação pelo impacto da aviação na poluição). “Muito orientado com a comunidade local e a região” diz a ACI Europe, o aeroporto do Porto “implementou iniciativas como a recolha de água da chuva, a redução do consumo de água e a recolha de lixo orgânico para um parque de resíduos próximo”.

O aeroporto do Porto é uma das infra-estruturas aeroportuárias geridas pela ANA – Aeroportos de Portugal, do grupo francês Vinci. No seu relatório e contas de 2021, a ANA destacou que o aeroporto do Porto beneficiou “das suas características próprias, com maior peso do tráfego intra-europeu e de perfil de visit friends and relatives [visitar amigos e familiares] – menos afectado do que o tráfego de longo curso”.

Em 2021, passaram por esta infra-estrutura 5,8 milhões de passageiros, 32% acima dos valores de 2020 mas ainda -55% face a 2019.

No passado mês de Maio, de acordo com os dados enviados ao PÚBLICO pela NAV – Navegação Aérea de Portugal, este aeroporto ficou 1,3% abaixo do número de movimentos de aviões face ao mesmo mês de 2019. De acordo com o INE, em Abril passaram pelo Porto 1138 mil de passageiros, contra 1147 mil passageiros em Abril de 2019, ou seja, menos 0,8%.

A companhia aérea com mais expressão nesta infra-estrutura é a Ryanair, que, segundo os dados do regulador do sector, a ANAC, detinha 37% de quota de mercado de passageiros no último trimestre do ano passado, seguindo-se a TAP com 13%.

Os outros aeroportos premiados pela ACI Europe foram o aeroporto La Palma (Canárias, no contexto da erupção vulcânica e pela resiliência demonstrada) e o aeroporto de Turim (na categoria de menos de cinco milhões de passageiros), o aeroporto de Valência (cinco a dez milhões), o aeroporto internacional de Viena (25 a 40 milhões) e o de Roma/Fiumicino (acima de 40 milhões de passageiros).