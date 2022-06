Boris Johnson pediu trabalho para a mulher? Artigo de jornal foi apagado, mas o escândalo não desapareceu

Quando Boris Jonhson se mudou para o número 10 de Downing Street fez-se acompanhar da então namorada, Carrie Symonds, com quem viria a casar, em segredo, em Maio do ano passado. O casal tem dois filhos.

Mesmo para os padrões britânicos, é um escândalo político e jornalístico, e é sobre alguém que não é Meghan, a duquesa de Sussex. É sobre o primeiro-ministro Boris Johnson. O mistério começou nas primeiras horas do passado sábado, quando durante algum tempo, um artigo de Simon Walters, um jornalista premiado, apareceu no The Times, denunciando que, em 2018, o governante tentou obter para a então namorada, e agora mulher, Carrie Symonds, um emprego no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com um salário na ordem dos 114 mil euros anuais — altura em que a relação ainda não era oficial e Johnson estava a divorciar-se da mulher com quem esteve casado 25 anos, e que tinha cancro.